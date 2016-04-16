ضبط "سورى" لتواجده بمنطقة محظورة بأبو سمبل جنوب أسوان

ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان القبض على "سورى" أثناء تواجده بمنطقة محظورة بدائرة مركز أبو سمبل جنوب أسوان.

ورد لمركز شرطة أسوان إخطار يفيد بضبط السورى الجنسية "محمد جمال" - 40 سنة ميكانيكى سيارات يحمل جواز سفر رقم 010922843، وذلك لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية والتواجد بمنطقة محظورة بدائرة مركز أبو سمبل، تحرر المحضر اللازم وقررت النيابة المختصة حبسه 15 يوما احتياطياً على ذمه التحقيق.

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