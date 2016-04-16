"صحة أسوان" ترسل قافلة طبية إلى محيط حادث تصادم قطار أسوان

قرر الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إرسال قافلة طبية، إلى موقع حادث تصادم قطار ركاب بسيارة أجرة أمام مزلقان نجع ونس، بمركز دراو، وذلك بهدف علاج المصابين ونقل الحالات الحرجة والمتوفيين إلى مستشفيات دراو المركزى و كوم امبو المركزى وأسوان الجامعى.

فى نفس السياق توقفت حركة القطارات بين أسوان والقاهرة، بعد خروج القطار رقم 989 vip والمتحرك من أسوان فى طريقه إلى القاهرة، عن مساره.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن حصيلة حادث تصادم القطار بسيارة أجرة أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين تم نقلهم الى مستشفيات دراو المركزى وأسوان الجامعى.

من جانبه، أرجع اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، سبب الحادث إلى تعطل فرامل سيارة الأجرة أمام مزلقان نجع ونس بمركز دراو مما تسبب فى اقتحام السيارة للحاجز الحديدى للمزلقان والاصدام بمؤخرة القطار "رقم 989 vip" المتحرك من أسوان فى طريقه إلى القاهرة، مما أدى الى خروج عربة القطار عن القضبان.

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