كوبر يجيب عن: سبب عدم ضمه لعاشور وفتحي.. وحلمه في أمم إفريقيا

لماذا لم يضم منتخب مصر أحمد فتحي وحسام عاشور أثناء مواجهتي نيجيريا؟ وما هو حلم مدرب الفراعنة هيكتور كوبر في كأس أمم إفريقيا 2017؟ المدير الفني الأرجنتيني يجيب.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع نيجيريا إيجابيا بهدف لمثله قبل أن يتغلب عليها بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

ولم تشهد قائمة المنتخب استدعاء لاعبا الأهلي عاشور وفتحي.

وتحدث كوبر لقناة "الحياة 2" قائلا:"لم أضم عاشور أو فتحي لأنه كان هناك لاعبين أفضل منهم خلال الفترة الحالية".

وأكمل"من الوارد مستقبلا ضمهم بالطبع".

أما عن حلمه في كأس أمم إفريقيا أجاب"الفوز باللقب".

وأتم"وأطمح لقيادة مصر للتأهل لكأس العالم 2018".