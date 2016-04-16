أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوبر يجيب عن: سبب عدم ضمه لعاشور وفتحي.. وحلمه في أمم إفريقيا

Google+ Print
كوبر يجيب عن: سبب عدم ضمه لعاشور وفتحي.. وحلمه في أمم إفريقيا كوبر يجيب عن: سبب عدم ضمه لعاشور وفتحي.. وحلمه في أمم إفريقيا

لماذا لم يضم منتخب مصر أحمد فتحي وحسام عاشور أثناء مواجهتي نيجيريا؟ وما هو حلم مدرب الفراعنة هيكتور كوبر في كأس أمم إفريقيا 2017؟ المدير الفني الأرجنتيني يجيب.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع نيجيريا إيجابيا بهدف لمثله قبل أن يتغلب عليها بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

ولم تشهد قائمة استدعاء لاعبا الأهلي عاشور وفتحي.

وتحدث كوبر لقناة "الحياة 2" قائلا:"لم أضم عاشور أو فتحي لأنه كان هناك لاعبين أفضل منهم خلال الفترة الحالية".

وأكمل"من الوارد مستقبلا ضمهم بالطبع".

أما عن حلمه في كأس أمم إفريقيا أجاب"الفوز باللقب".

وأتم"وأطمح لقيادة للتأهل لكأس العالم 2018".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر