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خالد الفيصل يثمن جهود القطاعات الأمـنـيـة في تحـقـيـق الأمـن

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خالد الفيصل يثمن جهود القطاعات الأمـنـيـة في تحـقـيـق الأمـن خالد الفيصل يثمن جهود القطاعات الأمـنـيـة في تحـقـيـق الأمـن

    رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة مؤخرا اجتماع القيادات الأمنية في المنطقة .

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المنفذة حاليا والأخرى التي ستطبق مستقبلا، وثمن سموه خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية كافة في منطقة مكة المكرمة بما يحقق الأمن والأمان اللذين يكفلان - بعد توفيق الله - راحة المواطن والمقيم ، مؤكدا على أهمية العمل التكاملي بين كافة الأجهزة الأمنية لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

وكان سمو أمير منطقة مكة المكرمة ترأس اجتماعات مماثلة خلال الفترة الماضية مع القيادات الأمنية وجه فيها بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين على المخالفين بما يكفل تحقيق أعلى درجات الأمن.

من جهة اخرى نوه أمير منطقة مكة المكرمة بجهود أمانة الطائف في إنجاح مشاركة منطقة مكة المكرمة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين للعام الحالي، مما كان لهذه الجهود أثر في المشاركة بالمستوى المشرف من خلال بيت الطائف، الذي تم إعادة تجهيزه بالمستلزمات والأثاث من خلال فريق العمل المشارك، ولقيت بذلك الإشادة من قبل زوار الجناح.

وشكر سموه أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج والفريق المشارك على ما قدموه من مجهودات مباركة، ووجه بالبدء في استثمار الوقت لدعم المشاركات المقبلة وصياغة المبادرات والمقترحات التطويرية وآلية التنفيذ، لمواصلة التطوير والتحسين، لتحقيق إضافات جديدة ومتميزة بما يحقق رفع مستوى مشاركة المنطقة في المهرجان المقبل.

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