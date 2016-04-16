افتتاح 11مدرسة بـ 5مراكز على مستوى المحافظة احتفالا بالعيد القومى بالمنوفية

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية افتتاح 11 مدرسة وذلك فى إطار احتفالات العيد القومى لمحافظة المنوفية، تتنوع ما بين (إنشاء جديد - إحلال وتجديد - توسع)، بمراكز أشمون والباجور والسادات وشبين الكوم وقويسنا.

جاء ذلك بناء على تقرير الهيئة العامة للأبنية التعليمية الذى أفاد بالاستلام الابتدائى للمدارس والتى تضم 5 مدارس ابتدائى منها مدرستين بقرية الفرعونية ومدرستين بقرية البرانية بمركز أشمون، ومدرسة بقرية الماى مركز شبين الكوم، بالإضافة إلى 5 مدارس تعليم أساسى منها مدرسة بقرية دروة بمركز أشمون ومدرسة بقرية تلبنت أبشيش بمركز الباجور، ومدرسة بقرية الخطاطبة مركز السادات، ومدرسة بقرية شنوفة بشبين الكوم، ومدرسة بقرية كفر ميت العبس بمركز قويسنا، كما سيتم افتتاح مدرسة ثانوية بقرية الراهب مركز شبين الكوم.

يأتى هذا فى إطار اهتمام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بسير العملية التعليمية وتطويرها وتوفير الأبنية التعليمية اللائقة للطلاب، وذلك لإعلاء شأن التعليم بمحافظة المنوفية باعتباره بوابة الإصلاح وعنوان تقدم أى مجتمع.

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