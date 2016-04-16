أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

افتتاح 11مدرسة بـ 5مراكز على مستوى المحافظة احتفالا بالعيد القومى بالمنوفية

Google+ Print
افتتاح 11مدرسة بـ 5مراكز على مستوى المحافظة احتفالا بالعيد القومى بالمنوفية افتتاح 11مدرسة بـ 5مراكز على مستوى المحافظة احتفالا بالعيد القومى بالمنوفية
قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية افتتاح 11 مدرسة وذلك فى إطار احتفالات العيد القومى لمحافظة المنوفية، تتنوع ما بين (إنشاء جديد - إحلال وتجديد - توسع)، بمراكز أشمون والباجور والسادات وشبين الكوم وقويسنا.

جاء ذلك بناء على تقرير الهيئة العامة للأبنية التعليمية الذى أفاد بالاستلام الابتدائى للمدارس والتى تضم 5 مدارس ابتدائى منها مدرستين بقرية الفرعونية ومدرستين بقرية البرانية بمركز أشمون، ومدرسة بقرية الماى مركز شبين الكوم، بالإضافة إلى 5 مدارس تعليم أساسى منها مدرسة بقرية دروة بمركز أشمون ومدرسة بقرية تلبنت أبشيش بمركز الباجور، ومدرسة بقرية الخطاطبة مركز السادات، ومدرسة بقرية شنوفة بشبين الكوم، ومدرسة بقرية كفر ميت العبس بمركز قويسنا، كما سيتم افتتاح مدرسة ثانوية بقرية الراهب مركز شبين الكوم.

يأتى هذا فى إطار اهتمام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بسير العملية التعليمية وتطويرها وتوفير الأبنية التعليمية اللائقة للطلاب، وذلك لإعلاء شأن التعليم بمحافظة المنوفية باعتباره بوابة الإصلاح وعنوان تقدم أى مجتمع.

- بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمنح شهادة ICDL بمركز الإبداع بالمنوفية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365