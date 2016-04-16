بالصور.. أسرة مزارع من 12 فردا بالشرقية تناشد الكهرباء بإنقاذها من الموت

ناشدت أسرة مزارع من محافظة الشرقية مكونة من 12 فردا، وزارة الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء بالقناة، بإنقاذهم من الموت، بسبب مخاطر برج ضغط عال تمت زراعته بجوار منزله قبل عامين، دون مراعاة المسافات القانونية التى تحمى من مخاطر التعرض للشحنات الكهربائية، ومنها أمراض الأورام السرطانية، أو الموت صعقا أو حرقا حيال هبوب رياح أو أمطار.

ويقول محمد إسماعيل تميمى، المقيم بعزبة اللبشة التابعة لقرية البكارشة من صان الحجر بالشرقية، إن منزله مقام منذ الثمانينات ملك لجده، وتم تجديده فيه عام 1994 وبعد نقل ملكيته إليه، وهو مرخص ولديه كافة المرافق، ويقيم فيه وزوجة وأطفاله الـ 6 وكذلك جدتهم وشقيقته الصغرى، وأن المنزل محاط بمساحة فدان ونصف هو ملكى أعيش منه على الزراعة التى هى مصدر رزقى الوحيد، أتكفل به بهذه الأسرة الكبيرة، إلا أنه قبل عامين، قامت وزارة الكهرباء بزرع أبراج للضغط فى إطار خططتها لزيادة الطاقة الكهربائية، ويمر بالقرية أحد تلك الأبراج فى أعلى منزله مما يهددهم بالخطر.

وأوضح المزارع البسيط لـ"اليوم السابع"، وعمال الكهرباء خلال زراعة البرج لم يراعوا المسافة القانونية وهى 50 مترا من آخر منزل، إلا أنه تمت زراعته على مسافة أقل من 5 أمتار من المنزل، وأن سلك الضغط العالى يمر من أعلى المنزل مباشرة، مما يهد حياة 15 فردا ممن يعيشون فى هذا المنزل المتواضع، مشيرا لأن البرج تم زرعه فى الأرض الزراعية الخاصة به وقسمها لنصفين- بحسب تعبيره- مما سبب له متاعب فى زرعتها.

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