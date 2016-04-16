فوز "صلاح عثمان" بمنصب نقيب البيطريين بأسيوط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة أسيوط، النتيجة النهائية لانتخابات النقابة الفرعية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور صلاح الدين محمد إبراهيم عثمان، بمقعد النقيب، وحصوله على 390 صوتا مقابل 194 صوتا لمنافسه الدكتور عبدالحكيم أحمد أبو العلا.

كما حصل على مقعدى تحت السن، الدكتور محمد رمضان عبدالسلام بـ 329 صوتا، والدكتور محمود محيسن عبدالباسط بـ 327 صوتا، فيما فاز بمقعدى فوق السن الدكتور ممتاز بديع عازر بـ 515 صوتا، والدكتور محمود أحمد عبدالحافظ بـ 425 صوتا.

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