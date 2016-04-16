وزير الرى الأسبق:لابد من سياسات عاجلة للتعامل مع أزمة الجفاف فى إثيوبيا

وضع الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، خريطة لمصر حتى تستعد بوضع السياسات اللازمة للتعامل مع أزمة الجفاف فى إثيوبيا، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدى إلى سلسلة من السنوات التى تشهد فيضانات منخفضة، ما يؤثر على مخزون السد العالى المائى.

وأضاف علام فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه عندما يحدث جفاف ينخفض معدل تدفق الأنهار الثلاثة "النيل الازرق والسوباط وعطبرة"، التى تنبع من الهضبة الإثيوبية والذين يمثلوا مجتمعين حوالى 85 % من تدفق نهر النيل الوارد إلى مصر، ما قد يؤدى إلى سلسلة من السنوات ذات الفيضانات المنخفضة، ما سوف يؤثر تأثيراً بالغاً على مخزون السد العالى المائى وبالتالى على قدرته فى توليد الكهرباء، وتأمين حصة مصر المائية التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب فى العام.

وأشار علام إلى أن ما يضاعف هذا الآثار السلبية إذا قامت إثيوبيا بتخزين مياه سد النهضة، أنه أثناء سنوات الجفاف سوف يزيد من تفاقم آثار الجفاف على مصر، وبشكل لم تراه من قبل وعليه يجب الإسراع بالتفاهم مع إثيوبيا حول إدارة سنوات الجفاف وبما يقلل الآثار السلبية على البلاد .

وأضاف علام "يتطلب على مصر التقليل فى بعض المحاصيل الشرهة للمياه، على رأسها منع زراعة مساحات الأرز إلا فى مساحات قليلة فى شمال الدلتا، وتحديداً فى ثلاث محافظات "كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة" لمنع تداخل مياه البحر ومساحة لا تزيد عن نص مليون فدان على الأكثر، وتقليل زراعة مساحات قصب السكر فى الصعيد مع تشجيع التوسع فى زراعة بنجر السكر فى الوجه البحرى، لتعويض نقص الانتاج، وتقليل مساحات "البرسيم" وخاصة الحجازى الدائم لتقليل المقننات المائية.

وطالب علام بضرورة إعادة النظر فى تخصيص جزء من المياه الجوفية المتاحة كاحتياطى استراتيجى للدولة لاستخدامات مياه الشرب بدلاً من التوسعات الزراعية.

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