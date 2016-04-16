عبور 65.8 مليون طن بضائع قناة السويس من الشمال خلال شهر فبراير

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد من اتجاه الشمال عبور 65 مليون و759 ألف طن بضائع لمناطق مختلفة ونفس الحمولات عبرت من الجنوب إلى الشمال.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة من الشمال إلى الجنوب خلال شهر فبراير 2016 شهدت عبور 65.8 مليون طن، حيث شهدت منطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط عبور 13 مليون و782 ألف طن ومنطقة شمال البحر المتوسط، شهدت عبور 13 مليون و477 ألف طن، ومنطقة غرب وجنوب غرب البحر المتوسط عبور 6 مليون و341 ألف طن، كما شهدت منطقة البحر الأسود عبور 5 مليون و621 ألف طن، أما شمال غرب أوروبا فشهد عبور 18 مليون و237 ألف طن، ومنطقة بحر البلطيق شهدت عبور 899 ألف طن، كما عبرت إلى أمريكا من اتجاه شمال القناة 4 مليون و846 ألف طن، كما عبرت 2 مليون و556 ألف طن إلى مناطق أخرى من اتجاه الشمال.

وأشارت التقارير إلى أن القناة من الجنوب شهدت عبور نفس الحمولة، حيث شهدت منطقة البحر الأحمر عبور 12 مليون و334 ألف طن ومنطقة شرق إفريقيا عبر إليها 476 ألف طن، ومنطقة الخليج العربى شهدت خلال شهر فبراير عبور 17 مليون و775 ألف طن، وجنوب أسيا عبرت إليها من جنوب القناة 6 مليون و549 ألف طن، كما عبر إلى منطقة جنوب شرق أسيا 22 مليون و485 ألف طن، كما عبر إلى منطقة الشرق الأقصى 5 مليون و837 ألف طن كما شهدت منطقة استراليا عبور 303 ألف طن.

- عبور 292 سفينة قناة السويس بحمولة 16.8 مليون طن خلال ستة أيام

>