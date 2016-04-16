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"البحوث الفلكية": شهب القيثارة تمطر الأرض اليوم وتستمر حتى 25 إبريل

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"البحوث الفلكية": شهب القيثارة تمطر الأرض اليوم وتستمر حتى 25 إبريل "البحوث الفلكية": شهب القيثارة تمطر الأرض اليوم وتستمر حتى 25 إبريل
قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن ظاهرة زخة شهب القيثارة تحدث سنوياً ما بين 16 إلى 25 إبريل، حيث تبلغ ذروتها فى 22 إبريل، مشيراً إلى أن هذه الشهب تُرى بين منتصف الليل وحتى بزوغ فجر يوم الجمعة القادم.

وأضاف" تادرس" فى تصريحات صحفية، أن السبب الرئيسى لتساقط الزخات الشهابية هو مرور الأرض فى منطقة الحزام الغبارى لأحد المذنبات القديمة، لافتاً إلى أنه يصل عدد شهب القيثارة فى المتوسط إلى 15 شهاباً فى الساعة بشرط ظلمة السماء وصفاء الجو، ولكن بسبب توافق وجود بدر القمر هذا العام مع موعد الزخة الشهابية سيكون عدد الشهب المرئى أقل من ذلك كثيراً.

وتابع " تادرس" أن من يريد رؤيتها يجب توافر عدة شروط لديه، وهى التواجد فى منطقة مظلمة تماماً بعيداً عن إضاءة المدينة وفى منطقة مفتوحة لا يوجد شيئاً يحجب رؤية السماء بوضوح أى بعيد عن الأبنية الشاهقة والأشجار، ويفضل التواجد بالسهول والصحارى والغيطان والسواحل والتأكد من خلو السماء من السحب والغبار وبخار المياه (الشبورة).

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