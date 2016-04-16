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السكة الحديد: مزلقان أسوان كان مغلق والسيارة اقتحمته واصطدمت بأخر القطار

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السكة الحديد: مزلقان أسوان كان مغلق والسيارة اقتحمته واصطدمت بأخر القطار السكة الحديد: مزلقان أسوان كان مغلق والسيارة اقتحمته واصطدمت بأخر القطار
قال اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية أن مزلقان مركز دراو بأسوان الذى وقع أمامه حادث تصادم القطار رقم 989، جاء نتيجة اقتحام السيارة الأجرة للمزلقان رغم إغلاقه أثناء سير القطار المذكور.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع": "السيارة اقتحمت المزلقان وحطمت ذراعه واصطدمت بالقطار بين العربة السابعة والعربة الثامنة"، لافتا إلى أنه لم تقع أى إصابات بين ركاب القطار، وأن الضحايا هم ركاب السيارة.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة أرسلت أوناشها لرفع اثار الحادث من أجل استئناف حركة القطارات بالمنطقة، لافتا إلى أن الأهالى متجمهرين على شريط السكة الحديد منذ وقوع الحادث.

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