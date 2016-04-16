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"الصحة": 8 وفيات و8 مصابين فى حادث تصادم قطار بسيارة نقل فى أسوان

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"الصحة": 8 وفيات و8 مصابين فى حادث تصادم قطار بسيارة نقل فى أسوان "الصحة": 8 وفيات و8 مصابين فى حادث تصادم قطار بسيارة نقل فى أسوان
أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين حتى الآن فى حادث تصادم قطار مع سيارة نقل كانت تحمل عدد من الأشخاص، منذ قليل، نتيجة خروج القطار عن القضبان، وذلك بمزلقان نجع ونس مركز دراو محافظة أسوان.

وأوضح مجاهد فى بيان، منذ قليل، أنه تم نقل 3 من المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى وحالتهم متوسطة و 5 أخرين إلى مستشفى دراو المركزى حالتهم خطيرة.

وأضاف أن الإصابات تتراوح بين كسور وتهتكات فى العظام، وقال إنه فور الإبلاغ بالحادث تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.


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