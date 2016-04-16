"الصحة": 8 وفيات و8 مصابين فى حادث تصادم قطار بسيارة نقل فى أسوان

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين حتى الآن فى حادث تصادم قطار مع سيارة نقل كانت تحمل عدد من الأشخاص، منذ قليل، نتيجة خروج القطار عن القضبان، وذلك بمزلقان نجع ونس مركز دراو محافظة أسوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>"صحة أسوان": ارتفاع ضحايا "حادث القطار" إلى 7 قتلى و7 مصابين
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وأوضح مجاهد فى بيان، منذ قليل، أنه تم نقل 3 من المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى وحالتهم متوسطة و 5 أخرين إلى مستشفى دراو المركزى حالتهم خطيرة.
وأضاف أن الإصابات تتراوح بين كسور وتهتكات فى العظام، وقال إنه فور الإبلاغ بالحادث تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
>"صحة أسوان": ارتفاع ضحايا "حادث القطار" إلى 7 قتلى و7 مصابين
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