بالصور.. مباراة الأهلى وإنبى تسيطر على "تويتر" بسبعة هاشتاجات

سيطرت مباراة النادى الأهلى ونادى إنبى على قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بسبعة هاشتاجات، وهم "رامى صبرى، الاهلى الغالى، عمرو جمال، حسام غالى، رمضان صبحى، عبدالله السعيد، محمد فاروق".

رامى صبحى لاعب نادى إنبى تصدر المشهد الكروى بـ"تويتر" بعد تدخلاته العنيفة على لاعبى الأهلى طوال المباراة بجانب تسببه فى طرد لاعب الأهلى رمضان صبحى وكتبت الناشطة نيرة محمد "هو رامى صبرى معاه كمبيالات على الحكم".

بينما دشنت جماهير القلعة الحمراء هاشتاج "الأهلى الغالى"، وكتبت أحدى المشاركين "الفوز ده ليك حاجة عادية"، بينما شاركت آخرى قائلة "الاهلى ده حياتنا"، وأشادت الناشطة يارا بلاعبى الأهلى وكتبت "كل اللاعيبة كانت رجالة انهاردة فى المعلب من أول إكرامى لحد عمرو جمال".

وعلى نفس السياق، هاجم أحد الجماهير أداء النادى الأهلى فى الشوط الثانى من المباراة وكتب "عمرو جمال مضيع جونين، ايفونا مضيع جونين، وليد سيلمان قال اما أضيع اتنين زيهم، تخيل 6 أجوان وأنت ناقص لاعب فالشوط التانى برعونة شديدة".

ودشن الجماهير هاشتاج "عمرو جمال" وجاء فى المركز الثالث فى ترتيب الأكثر تداولاً بالقائمة وقام أحد النشطاء بالاستشهاد بأدائه الرائع اليوم بالنسبة للاعب "ايفونا" الذى قام بإهدار العديد من الفرص وكتب الناشط المعتز قائلاً "اقسم بالله عمرو جمال لو كان هو إلى منفرد كان جبها جون".

وجاء هاشتاج "حسام غالى" فى المركز الرابع من ترتيب الأكثر تداولاً بالقائمة للإشادة باداء اللاعب الرائع اليوم أمام نادى أنبى وظهوره المتميز فى حل المنازعات بين اللاعبين وأكدت أكثرية التغريدات المشاركة فى الهاشتاج على أحقية لقب أفضل لاعب فى المباراة للكابيتانو.

وأخيراً تذيل قائمة الاكثر تداولاً هاشتاج لحكم المباراة "محمد فاروق" الذى ظهر بشكل سىء، على حد قولهم، وإغفاله عن طرد لاعب انبى "رامى صبرى" فى أكثر من فرصة بجانب العديد من المخالفات التى تغاضى عنها لصالح النادى الأهلى وكتب الناشط باسل "الحكم محمد فاروق بيحب يستعرض فى ماتش الاهلى دايماً لكن اللاعيبه كلهم رجالة، ايفونا لسه مجاش الاهلى، وان شاء الله من مكسب لمكسب".

ويذكر أن المباراة انتهت بفوز النادى الأهلى بهدفين مقابل لاشئ لنادى إنبى فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الـ 22 من عمر بطولة الدورى العام وتصدره البطولة برصيد 53 نقطة.

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