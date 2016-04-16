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حرم أمير المدينة المنورة تدشن واحة طيبة للتخاطب

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حرم أمير المدينة المنورة تدشن واحة طيبة للتخاطب حرم أمير المدينة المنورة تدشن واحة طيبة للتخاطب

المدينة المنورة - سالم الأحمدي

    نظمت جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية حفل تدشين واحة طيبة للتخاطب، في مقرها بالمدينة المنورة على شرف حرم سمو أمير منطقة المدينة الأميرة لولوة بنت أحمد السديري.

ورحبت رئيسة مجلس إدارة الجمعية منى الشريف بسمو الأميرة، وقدمت عرضاً عن البرنامج وأهدافه الذى تتمحور فكرته حول دعم الجانب التأهيلي والحرفي لذوي الإعاقة السمعية، حيث يقدم لهن التدريب التأهيلي على النطق السليم ومختلف المعارف المناسبة لنموهن اللغوي مثل القاعدة النورانية وجلسات الحوار والتواصل الإجتماعي، بما يحقق المساواة الفردية الهادفة إلى مجتمع يحفل بالإبداعية والإنتاجية. وبعد أن دشنت حرَم أمير منطقة المدينة قاعة ومعرض برنامج واحة طيبة للتخاطب، بدأت فقرات الحفل بمقدمة تعريفية عن البرنامج وأهدافه. وأوضحت المديرة التنفيذية لجمعية طيبة النسائية أمل الفل إن برنامج واحة طيبة للتخاطب، يسعى إلى استثمار الطاقات والإمكانيات ليطلق الإبداع في كافة الأعمال الحرفية وتدريب الفتيات على النطق السليم والحوار المفهوم لخوض حياة كريمة منتجة.

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