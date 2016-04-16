رئيس الهيئات يزور الجنود المرابطين في نجران

زار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند، الضباط والجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقة نجران من مختلف القطاعات العسكرية، يرافقه فضيلة وكيل الرئاسة للشؤون الميدانية والقضايا الشيخ عثمان بن ناصر العثمان.

وقد ألقى د. السند مجموعة من المحاضرات والكلمات التوجيهية للمرابطين، حث فيها المرابطين على الصبر والثبات، قائلاً "إن ما رأيناه يرفع الرأس ويبهج النفس ويسر الخاطر ويبعث على الاعتزاز بهؤلاء الرجال الأشاوس، الذين خرجوا وهبوا استجابة لأمر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للذود عن حياض الدين والوطن، ونصرة المظلومين في بلد شقيق".

وأكّد أن هذا العمل هو جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة للمظلومين، وأن من يقوم بهذا العمل فهو يقوم بعمل صالح وقربة إلى رب الأرض والسماوات، وجهاد في سبيل الله، والمجاهد موعود بإحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة في سبيل الله.

وأشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما رآه خلال زيارته من شجاعة المرابطين وصبرهم واستبسالهم وقوة عزيمتهم واحتسابهم، وما وصلوا إليه من مستوى عالٍ في الأداء وتطور في التخطيط والجاهزية العسكرية، الذي جاء بتوفيق الله أولاً، ثم بما يلقونه من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.