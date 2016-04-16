أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة يد – تعرف على قرعة الزمالك هليوبليس في كأس الكؤوس الإفريقية

Google+ Print
كرة يد – تعرف على قرعة الزمالك هليوبليس في كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد – تعرف على قرعة الزمالك هليوبليس في كأس الكؤوس الإفريقية

أقيمت يوم الجمعة قرعة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس والتي ستقام في الفترة من الخامس من مايو إلى 15 مايو في مدينة العيون المغربية.

ويلعب الزمالك مع الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي قبل انطلاق البطولة بيوم واحد في المغرب، والمؤهل لكأس العالم للأندية.

ويمثل في البطولة فريق الزمالك وهليوبليس بعد اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة.

وضمت المجموعة الأولى: الترجي التونسي – هليوبليس– فونيكس الجابوني – جسك الكونجولي – الاتحاد الليبي.

بينما المجموعة الثانية: الزمالك – وداد سمارة المغربي – الحمامات التونسي – ماننحي الجابوني – كاميين الكونجولي – إكلير الساكا الكاميروني.

وتوج الزمالك ببطولة إفريقيا أبطال الدوري بعد أن حصل على دعوة للمشاركة في منافساتها، مما أهله لكأس السوبر ليواجه الترجي حامل لقب بطولة إفريقيا أبطال الكأس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر