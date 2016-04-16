كرة يد – تعرف على قرعة الزمالك هليوبليس في كأس الكؤوس الإفريقية

أقيمت يوم الجمعة قرعة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس والتي ستقام في الفترة من الخامس من مايو إلى 15 مايو في مدينة العيون المغربية.

ويلعب الزمالك مع الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي قبل انطلاق البطولة بيوم واحد في المغرب، والمؤهل لكأس العالم للأندية.

ويمثل مصر في البطولة فريق الزمالك وهليوبليس بعد اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة.

وضمت المجموعة الأولى: الترجي التونسي – هليوبليس– فونيكس الجابوني – جسك الكونجولي – الاتحاد الليبي.

بينما المجموعة الثانية: الزمالك – وداد سمارة المغربي – الحمامات التونسي – ستاد ماننحي الجابوني – كاميين الكونجولي – إكلير الساكا الكاميروني.

وتوج الزمالك ببطولة إفريقيا أبطال الدوري بعد أن حصل على دعوة للمشاركة في منافساتها، مما أهله لكأس السوبر ليواجه الترجي حامل لقب بطولة إفريقيا أبطال الكأس.