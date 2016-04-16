أرقام في الجول - ما قدمه حسام غالي أمام إنبي.. ' المتميز في كل شيء '

واصل الأهلي تحليقه في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على إنبي. فوز شهد تألق كبير من حسام غالي. فماذا قدم قائد الأهلي في المباراة؟

الأهلي فاز على إنبي بثنائية مقابل لاشيء في لقاء مؤجل من الجولة الـ22 بالدوري المصري. (طالع التفاصيل)

شوط أول انتهى بتقدم الأهلي بهدف مقابل لاشيء ولكن مع أداء متذبذب من الفريق. وهو ما تغير بالكامل في الشوط الثاني على الرغم من اللعب بـ10 لاعبين بعد طرد رمضان صبحي.

حسام غالي كان أحد أبرز نجوم الأهلي في المباراة وبالتحديد في الشوط الثاني. وهو ما تثبته الأرقام أيضا.

غالي هو أكثر لاعب في المباراة نجح في استخلاص الكرة من الخصم.

بواقع 20 مرة. كأكثر من أي لاعب أخر داخل الملعب. ومن بين 20 مرة ناجحة، استخلص غالي الكرة 11 مرة بنجاح من وسط ملعب الأهلي. في مقابل 9 من وسط ملعب إنبي.

ولم ينجح أي لاعب في استخلاص الكرة بنجاح أكثر من غالي، فيأتي حسام عاشور ثانيا بـ19 مرة ناجحة ورامي ربيعة ثالثا بـ17 مرة.

في المقابل فقد غالي الكرة 4 مرات.

الدوائر الخضراء تعني استخلاصه للكرة والحمراء التي فقدها. (من موقع كورة ستاتس)

ومرر غالي الكرة 93 مرة منهم 82 بشكل صحيح بنسبة دقة بلغت 88%.

41% من التمريرات كانت للأمام في مقابل 11% فقط للخلف و48% على طرفي الملعب.

من موقع (كورة ستاتس)

وهو أكثر عدد من التمريرات لأي لاعب داخل الملعب وأكثر لاعب مرر بشكل صحيح في المباراة.

ويبتعد غالي عن أقرب من مرر بنجاح بفارق 19 تمريرة صحيحة بالكامل. إذا يأتي عاشور كثاني أكثر لاعب مرر بنجاح في المباراة بـ63 تمريرة.

من موقع (كورة ستاتس)

وتنوع تمركز غالي في المباراة. فتواجد يسارا ويمينا وفي وسط الملعب. إلى جانب اقترابه من هز شباك إنبي لولا العارضة.

ليشكل خطورة الأهلي على مرمى إنبي وتشتت في خطة حمادة صدقي حسبما أكد المدير الفني للفريق البترولي عقب المباراة.

من موقع (كورة ستاتس)