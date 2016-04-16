خلفان الرومي في ذاكرة «البيان»

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الاحتفال بيوم العلم السابع الذي نظمته جمعية أم المؤمنين النسائية بالتعاون مع مكتب عجمان التعليمي الذي أقيم في المركز الثقافي بعجمان.

حضر الاحتفال عدد من سمو الشيوخ ومعالي خلفان الرومي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومعالي أحمد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة وزير التربية والتعليم بالوكالة، وعدد من وكلاء الوزارات وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية وكبار ضباط الشرطة. كما حضر الحفل سلطان بن علي العويس، وسيف الغرير. 18/12/1989

علاقات

زايد في زيارة أخوية إلى مصر

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، لدى مغادرته البلاد متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية في زيارة أخوية، وفي وداع سموه معالي خلفان الرومي وزير الإعلام والثقافة، وعدد من الوزراء والمسؤولين. 02 / 11 / 1994

اجتماع اللجنة الوزارية لترشيد الإنفاق

عقدت اللجنة الوزارية لبحث ترشيد الإنفاق اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة، مع وزارتي الخارجية والمواصلات. حضر الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية والصناعة بدبي، اللواء حمودة بن علي وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وحمد المدفع وزير الصحة، وفرج المزروعي وزير التربية والتعليم، وخلفان الرومي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وأحمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة، وعبد الرحمن الجروان وكيل وزارة الداخلية، وسالم المحمود الوكيل المساعد لوزارة المواصلات. 18/ 12/ 1983

الرومي يترأس اجتماعات وزراء الإعلام العرب

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، اجتماعات الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة معالي خلفان الرومي وزير الإعلام والثقافة. وبالصورة الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية يهنئ معالي خلفان الرومي على توليه رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة. 07/ 07/ 1993

حفل توزيع جوائز البابطين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، بدأت في المجمع الثقافي بأبوظبي فعاليات الدورة الخامسة لجائزة عبدالعزيز البابطين، حيث قام معالي خلفان الرومي وزير الإعلام والثقافة بتوزيع الجوائز على الفائزين. 31 / 10 / 1996

تدشين قسم الكمبيوتر بمركز التوثيق الإعلامي

افتتح معالي خلفان الرومي وزير الإعلام والثقافة، قسم الكمبيوتر الخاص بمركز التوثيق الإعلامي بمبنى الوزارة، حيث قام معاليه بجولة في أنحاء القسم يرافقه عدد من كبار المسؤولين بالوزارة، كما استمع إلى شرح عما يتضمنه قسم الكمبيوتر من أجهزة إلكترونية متطورة لحفظ المعلومات، والتي تساهم في تطوير العمل في مركز التوثيق الإعلامي. 25 / 01 / 1994

افتتاح ندوة تطوير الأعمال الخليجية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة، افتتح معالي خلفان الرومي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ندوة تطوير الأعمال لمنظمات أصحاب العمل في دول الخليج العربية في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي.

حضر حفل الافتتاح سعيد النابودة رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي، وعبدالرحمن غانم المطيوعي مدير الغرفة، وخليفة مطر عضو اتحاد الغرف التجارية بالدولة، ولامة نصر من منظمة العمل الدولية. 16 / 01 / 1988

انطلاق مهرجان المسرح بدول التعاون

شهد معالي خلفان الرومي وزير الإعلام والثقافة، المهرجان الثالث للمسرح الخليجي الذي أقيم على المسرح الوطني التابع لوزارة الإعلام.

حضر الحفل معالي فاهم القاسمي الأمين العام لدول مجلس التعاون، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا وزير التخطيط، ومعالي الشيخ فيصل بن خالد القاسمي وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وجمع من المهتمين بالمسرح. 06/04 / 1993

>

إعلان تقرير اليونيسيف عن الطفولة

أكد صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن كثيراً من أهداف عقد التسعينات، وخاصة الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونموه قد تحققت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عن سموه معالي خلفان الرومي وزير الإعلام والثقافة، في مؤتمر صحافي عقد في فندق دبي انتركونتننتال بمناسبة إعلان التقرير السنوي لمنظمة اليونيسيف عن أوضاع أطفال العالم لعام 1991. 19/ 12/ 1990