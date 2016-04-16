أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق الدولة

هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على معظم مناطق الدولة منذ الصباح الباكر،مصحوبة ببرق ورعد على أبوظبي، والغربية، والعين ، كما سقطت أمطار مختلفة الشدة، وعلى فترات متقطعة على المناطق الساحلية الشمالية والمناطق الجنوبية وبعض المناطق الشرقية.

ويتوقع المركز الوطني للرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً بوجه عام، وتزداد كميات السحب أحياناً على بعض المناطق خاصة في الصباح ، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية فوق البحر ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة، مع انخفاض في درجات الحرارة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان.

تحذير

وحض المركز السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح المثير للغبار.

وتشهد الدولة حالة جوية غير مستقرة، منذ الثلاثاء الماضي نتيجة مرور امتداد منخفض جوى سطحي من جنوب غربي شبه الجزيرة العربية، صاحبه تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من الغرب والجنوب الغربي مصحوباً برياح نشطة وقوية أحياناً.

وتعرضت إمارة رأس الخيمة صباح أمس، لهطول أمطار متوسطة، استغلها المواطنون والمقيمون خلال عطلة نهاية الأسبوع للخروج للحدائق والشواطئ.واستقطب جبل جيس العديد من زائريه للاستمتاع ببرودة الطقس والمناظر الطبيعية الخلابة، التي تشكلها الأمطار والغيوم أعلى القمة الجبلية، التي سجلت أقل درجة حرارة في الدولة حيث تواجدت دوريات شرطة رأس الخيمة، لتأمين حركة مرور المركبات والاستجابة الفورية لأي طارئ.

المناطق البرية

وشهدت منطقة عوافي البرية إقبالاً كبيراً من الشباب «للتصعيد» على تلالها الرملية بسياراتهم ذات الدفع الرباعي.

وبادرت دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، في التعامل الميداني مع تجمعات مياه الأمطار التي تشكلت في بعض مناطق الإمارة، من خلال المضخات والصهاريج، التي تم توزيعها خلال الفترة الماضية على النقاط الساخنة والمنخفضة بالإمارة.