توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 16 أبريل

>برج الدلو على الصعيد المهني:>عندما تجد أن الدخل الذى تحصل عليه من العمل كبير نسبياً فأنت بحاجة إلى استثمار هذا المال، حتى تمتلك فيما بعد المشروع الخاص بك، ربما تشعر بالتعب جراء ذلك فى بداية الأمر وبأنك تأتى على نفسك وتحرمها من بعض الأشياء، لكن الحقيقة أنك سترتاح فيما بعد، وستتخلص من أى قيود .

على الصعيد العاطفى:

>الحياة بشكل عام والعلاقات بشكل خاص تحتاج إلى تدبير بعض المفاجئات كى لا يشعر الناس بالملل والروتين فيها، لذلك عليك العمل على تحضير بعض المفاجئات وبدون أى مناسبة لشريك حياتك حتى تبث الروح فى العلاقة من جديد.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

>عندما تتبع نظاماً غذائياً ربما يحتاج لبعض الوقت حتى تظهر النتيجة، لكنك فى المقابل ستسعد كثيراً بهذه النتيجة، فلا تيأس من البداية، ولكن ثابر حتى تصل إلى ما تريد.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>عندما تشعر أن كثير من الأشياء غير واضحة لديك، وأنك لا تعرف تحديداً ماذا تريد، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى الجلوس مع ذاتك وإعادة تقييم هذه الأمور، يمكنك الذهاب فى نزهة للاسترخاء والقدرة على التفكير بجدية فى الأمور.

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>حظك اليوم برج السرطان السبت 16/4/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>عندما تحسن علاقتك بزملاءك فى العمل، فهذا من شأنه أن يزيد شغفك به، وأن يحمسك على الذهاب إليه، ولكن كلما كانت علاقتك بهم سيئة ساد التوتر فى العمل، وشعرت أنه حمل ثقيل على قلبك أن تذهب إليه يومياً، حاول أن تعالج هذا الأمر، فالمشاحنات لا تؤدى لشىء سوى التوتر والقلق.

على الصعيد العاطفى:

>الحب من طرف "واحد" مأساة متكاملة، لذلك عليك حسم أمورك، واتخاذ قرار إما بمصارحة من تحب، أو الابتعاد عنه تماماً، لكن ما يحدث غير ذلك فليس سوى تضييعاً للوقت، وللعمر، لا تسير خلف وهم، ولا تلاحق سراباً.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

>عليك الاهتمام بلياقتك البدنية وصحتك، وذلك بممارسة الرياضة وشرب الكثير من المياه، واتباع نظام غذائى، والابتعاد قدر الإمكان عن تناول الوجبات السريعة، وستجد فارق كبير فى لياقتك البدنية عندما تواظب على كل هذه العادات البسيطة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>الرتابة والملل فى الحياة تنتج من الروتين ولذلك تحتاج إلى مجاهدتها بالقيام ببعض التغييرات فيها من وقت لآخر، وتغيير طريقة تفكيرك، والتعرف على أصدقاء جدد، كل ذلك يعطى طعماً آخر للحياة ويجعلك تكتشف شخصاً جديداً بداخلك باستمرار

حظك اليوم برج العقرب السبت 16 /4/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>عندما تجد صعوبة فى تحقيق التوازن بين دخلك، ونفقاتك فعليك إذاً البحث عن وظيفة ثانية لزيادة دخلك، وهذا يستوجب منك البحث عن وظيفة تلائم الساعات المتبقية لك من عملك، إلى جانب عملك الأساسى، هذا هو الحل الوحيد إلى أن تجد وظيفة أخرى قادرة على سد احتياجاتك ونفقاتك.

على الصعيد العاطفى:

>كأى علاقة عاطفية تحتاج إلى الاهتمام، حتى تنمو ولا تذبل أو تموت، إذاً عليك أنت الآخر أن تهتم بشريك حياتك، وتبث الروح فى علاقتكما، حتى لا تندم فيما بعد أنك تسببت فى ضياعه.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>تناولك للوجبات السريعة قد يصيبك بوعكات صحية، لذلك عليك الابتعاد تماماً عنها، واتباع نظام غذائى يُريح معدتك، ويساعدك على الشعور بالتحسن رويداً رويداً، شرب المياه كذلك يساعدك على الشعور بأنك أفضل حالاً، فهو يقضى على مشاكل عسر الهضم.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>عليك استغلال قدراتك للحد الأقصى، فالكسل لا يؤدى سوى للفشل، عليك تنمية هذه القدرات فبعض الناس يعانون من عدم وجود مهارات كثيرة لديهم، لكنهم يجتهدون فى المقابل، وبناءً عليه يصلون إلى ما يريدون

حظك اليوم برج الثور السبت 16/4/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>الوقوف على الأسباب التى تجعلك تتأخر فى إنجاز عدد من المهام المكلف بشكل مباشر من رؤسائك سيساعدك كثيراً على معرفة نقاط ضعفك والقدرة على تقويمها حتى تستعيد ريادتك فى العمل وتسترجع ثقة رؤسائك وزملائك المقربين، بعد أن اخذ الجميع عنك انطباع الاستهتار خاصة بعد حالة الكسل واللامبالاة التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية.

على الصعيد العاطفى:

>انت من الشخصيات التى تفضل دائماص التظاهر بالقوة خاصة مع شريك الحياة،وتعطيه شعوراً أن المشاعر لا تفرق معك، و أن الحالة العاطفية فى مؤخرة أولوياتك، وأنت على العكس تماماً تهتم بكل التفاصيل العاطفية وعندما تقع فى الحب تعطى مشاعرك كلها بصدق تام، وتحاول أن تسعد شريك حياتك بأى شكل.

برج الثور على الصعيد الصحى:

>ممارسة الرياضة لفترات طويلة والإقلاع عنها فجأة يضر بالشكل العام لجسمك، ويؤدى إلى ترهلات العضلات وزيادة الوزن بشكل سريع وملحوظ، حاول ان تحدد أوقات من يومك لممارسة الرياضة حتى تحافظ على قوتك البدنية والحالة الصحية العامة لجسمك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يصطدم بواقع العمل الذى يجد نفسه فيه بعيداً عن الداء المعتاد عليه، ويحاول الخروج من حالة الكسل والاستهتار التى ظلت مسيطرة عليه لفترة طويلة، والتظاهر بالقوة أمام شريك حياتك، يزيد من معرفته بمشاعرك الرقيقة خاصة غنك لا تريد تأدية هذا الدور لفترات طويلة.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 16 أبريل

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>الوضع يسوء يومًا بعد يوم فى العمل، من الأفضل أن تتخذ احتياطاتك وتبحث عن فرصة عمل أخرى سواء داخل المجال الذى تعمل فيه أو خارجه، ربما تضطرك ظروفك المادية والمهنية إلى اتخاذ مواقف لا تتناسب مع شخصيتك، لكن يجب التمهل قبل البدأ فى إتخاذ أى قرار.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>حالتك العاطفية فى أكثر الظروف سوءً الآن، فمنذ الفترة الماضية حدثت مشكلات كثيرة بسبب كثرة الشك بينكما، لا يمكن لأى علاقة أن تستمر فى ضوء هذه الأجواء المتوترة، لذا ينبغى عليك أن تقرر ماذا تريد بشأن هذه العلاقة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>قد يخبرك طبيبك اليوم بأنه من الضرورى إجراء عملية جراحية لك، لا تخشى معالجة الشئ الذى يسبب لك الآلام، فتحمل الألم لساعات أفضل من تحمله طوال الوقت، يجب أن تلتزم بتعليمات الطبيب فى تناول الغذاء الخاص بك، حتى لا تحدث مضاعفات.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تحتاج إلى الجلوس مع أحد قريب لك، للتحدث فى الكثير من المشاكل التى واجهتك طوال الفترة الماضية، أنت تحتاج إلى هذا الأمر بشكل كبير الأن؛ لذا لا مانع من الاتصال بأحد من أصدقائك المقربين.

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>حظك اليوم برج الحوت السبت 16 أبريل

>برج الحوت على الصعيد المهنى:>السيطرة على المهام الموكلة إليك فى عملك باتت ضعيفة، لذا انتبه إلى هذه الفترة جيدًا قبل أن تتخذ أى قرار يزيد من حجم المأزق الآن، حاول أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد، كى تحصل على النتيجة التى كنت تطمح بها فى عملك منذ فترة كبيرة.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

>هدية مفاجأة ستأتى لك من صديق قديم، ربما تدل هذه الهدية على دلالة معينة وهى رغبته فى الاعتراف لك بحبه، لكنه يخشى رد فعلك الذى يكون صادمًا فى الغالب، ربما صار لزامًا عليك أن تحدد هل تريد الدخول فى علاقة عاطفية الآن أم لا، بدلا من التردد.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>آلام فى معدتك ستضطرك للذهاب إلى طبيب لأخذ استشارته، يجب أن تمتنع عن إتباع العادات الغذائية الضارة التى تمارسها مثل تناول الأطعمة السريعة من مصادر غير موثوق منها، ما قد يؤثر سلبًا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>لا تحاول الاقتراض من أحد لدخول مشروع جديد أنت لم تستطع أن تحكم عليه بالفشل أو النجاح، ربما تعجز عن سداد المبلغ الذى اقترضته بعد ذلك فتقع فى مشاكل كثيرة، قبل أى شئ حاول أن تحدد نسب ربح كل مشروع وخساراته.

برج العذراء حظك اليوم السبت 16/4/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>تتعامل مع الأوضاع على إنها الأهم و الأخطر فى هذه المرحلة بالرغم من أن هذه الأوضاع حالياً هى الأهدى منذ فترة طويلة، تحاول إثبات نفسك وتواصل التحدى لعدد من الظروف التى تعتقد إنها ستعرقلك، انت من الشخصيات التى تأبى الفشل وتكرهه لذلك حاول أن تطبق قواعدك فى الوصول للنجاح، أثبت على موقفك ولا تدع المحيطين بك يحاولون احباطك.

على الصعيد العاطفى:

>تحاول دائماً منع نفسك من العودة إلى ذكريات قديمة تأخذ إلى أيام مضت، فطبيعة مولود العذراء تشتاق دائماً إلى كل ما هو عزيز عليها، لكن الأجواء الحالية سريعاً ما تفيقك من هذه الحالة التى تسبح فى خيالها لفترات طويلة، الأحلام مفيدة فى بعض الأحيان لكن أن تكون هذه الأحلام حقيقة أفضل من أن تظل عالقاً بأوهام تضيع من وقتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>التفكير فى المشكلات الشخصية يأخذ قدر كبير من تفكيرك ولذلك تشعر دائماً بالإرهاق الذهن، وتجد نفسك فى حالة دائمة إلى النوم لساعات كافية حتى تستعيد قدر من نشاطك وقوتك الذهنية، وتتمكن من التفكير فى الناحية المهنية بشكل منظم بعيداً عن التفكير الفوضوى العشوائى.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش يوماً مليئاً بالتحدى و الإصرار على المثابرة خلف طموحاته العملية التى لا حدود لها، فطبيعة مولود العذراء تحب أن تثبت نفسها دائماً و تخشى الوقوع فى الفشل، ولذلك نجد أن مولود العذراء يتطلع دائماً إلا ما هو أفضل

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>برج القوس حظك اليوم السبت 16/4 /2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>التفكير الدائم فيما وراء الأحاديث الجانبية والكلمات التى تستمع إليها من الزملاء المحيطين، يستغرق كثيراً من وقتك فى التفكير، ويضيع قدراً من طاقتك الذهنية، اترك هذه الأفكار، وضع تركيزك فى رسم خطط معينة فى العمل لتساعدك على إنجاز مهام محددة حتى لا تجد نفسك تضع أفكار كثيرة ولا تستطيع تنفيذها بسبب انشغالك فى أشياء آخرى بعيدة عن العمل.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

>التوصل إلى حلول حقيقية فى المشكلات التى تواجهك مع شريك حياتك بسبب عدم توافق الطباع التى تؤدى إلى سوء تفاهم دائم بينكم، حاول أن تستوعب أن الأشخاص لهم طبائع مختلفة، ويجب أن تتعامل معها بشكل أكثر مرونة فلا تتوقع أن الجميع يفكرون بنفس طريقتك، وينفعلون مثلما تنفعل القدرة على التأقلم مع الأشخاص هى من توطد العلاقات.

برج القوس على الصعيد الصحى:

>البحث الدائم عن المشكلات الصحية والجرى وراء أسلوب علاجها يزيد من احساسك الدائم بوجود مشكلات مرضية، لذلك حاول أن تتعامل بشىء من التوازن فى الأزمات المرضية فلا تهول من مشكلات صغيرة، ولا تقلل من مشكلات هى كبيرة فى الأساس.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة مشوشة فى حياته، خاصة أن هناك عدد من الأحاديث الجانبية تستحوذ على فضوله و تزيد من تشويش أفكاره، لذلك يجب أن يترك مولود القوس جزء من فضوله الزائد ويتعامل من الأمور المهنية بشىء من الاهتمام أكثر من ذلك

حظك اليوم برج الميزان السبت 16 أبريل

>برج الميزان على الصعيد المهنى:>مؤشرات إيجابية فى عملك تدل على احتمال ترقيتك فى عملك خلال الأسابيع المقبلة، الفترة الماضية بذلت جهدًا كبيرًا وحاولت أن تجمع بين عدة أشياء فى عملك؛ لذا فإن هذا الاجتهاد الذى بذلته ستظهر نتائجه قريبًا جدًا، لا تلتفت إلى أحاديث أحد عن عملك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>كنت قد تناقشت مع شريكك بشأن مشكلة ما وتطور الأمر بينكما حتى وصل إلى الخصام، لا تحاول الاستمرار فى تلك المشاكل مع شريكك، فربما يصيبه الملل وتصل الأمور إلى ما لا ترغب به، هدية مفاجأة لشريكك قد تحسن كثيرًا من علاقتكما ببعضكما.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>ستقرر اليوم ممارسة الرياضة بشكل يومى الفترة القادمة، السمنة التى عانيت منها الفترة الماضية واثرت على صحتك بشكل سلبى جعلتك تشعر بقيمة الرياضة الآن، حاول التوفيق بين إيجاد وقت للرياضة وإيجاد وقت لراحتك أنت.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>الوقت قد حان لبناء منزل بجزء من الأموال التى قد جمعتها طيلة الفترة الماضية، من أكثر الصفات السيئة بك هى أنك تقوم بإنفاق الأموال على أشياء غير مفيدة، لذا لا تحاول تكرار هذا الأمر مجددًا وحاول استغلال هذه الأموال فى شئ مفيد.

حظك اليوم برج الأسد السبت 16/4/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>هنا عدد من الفرص المختلفة تطرح أمامك اليوم وكنت بدأت تشعر بالإرهاق والارتباك بعض الشيء والعجز عن تحديد اى اتجاه تأخذه، احرص على ألا تسمح لهذا التردد بأن يشلك وتحرك الآن فإن فعلتها الآن بإمكانك أن تغير تمامًا المستقبل المالى الخاص بك، والعمل السريع والحاسم هو ضرورة من اليوم.

على الصعيد العاطفي:

>اذا كنت داخل علاقة ستكون قادرًا اليوم على أن تحسم قرارك بشأنها اما تنهيها بشكل حاسم وإما تأخذها لمستوى أعلى خاصة أن هناك تحول فى طاقة الكواكب اليوم يدفعك نحو إعادة تقييم علاقتك فى ضوء جديد

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح أيضًا، ومن الضرورى أن تتعرف على هذا الرابط بين صحتك وسعادتك

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>شخص مسن يمنحك اليوم غذاءًا للفكر، ويساعدك على التخطيط وتحديد اولوياتك وأن تقوم بدورك وتحافظ على هدوءك وتتعلم الصبر. استفد لأقصى درجة من مقابلته فقد تمنحك مكاسب غير متوقعة.

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>حظك اليوم برج الجدى السبت 16/4/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>إذا كنت من أصحاب المناصب القيادية فى عملك فمن المتوقع أن تتلقى فرصًا وظيفية أفضل من التى تعمل بها الآن، أمامك آفاق مستقبلية أفضل بكثير ومن الأفضل أن تفكر بهذه الفرص قبل فوات الأوان.

على الصعيد العاطفي:

>تستطيع أن تقنع حبيبك بأى شيء اليوم، فأنت تتمتع اليوم بسحر مضاعف يجعله يوافق على أى شيء تطلبه منه، لذا حان وقت طرح القضايا المؤجلة التى كنت تخشى مصارحته بها.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>هذا الوقت المثالى لبدء نظام صحى صارم، تحتاج إلى فهم أن الجسم السليم أمر ضرورى للاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد ممكن، وبشكل عام أنت فى صحة جيدة لكن تحتاج إلى المزيد من الاهتمام بنمط حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>ستحصل بسهولة على العديد من الفرص لاستكمال مشاريع شخصية وعملية لم تكتمل فى الوقت المحدد، وستتمتع بقدرة فريدة على حل المشكلات بسرعة، اليوم مثمر بالنسبة لك وناجح للغاية.

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>حظك اليوم برج الحمل السبت 16/4/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>لديك القدرة على إنجاز أى شيء تريده، لا تلتفت لما يعتقده الآخرون عنك والانتقادات التى تتلقاها فكل هدفهم منها أن يجعلونك تشعر بالإحباط ولكنهم فى أعماقهم يعرفون أنك موهوب، كل ما تحتاجه هو التمتع ببعض الثقة بالنفس.

على الصعيد العاطفي:

>تقضى بعض الوقت الرومانسى مع شريك حياتك اليوم وستنعم بالشعور بالرضا والحب وتمتلك قدرة خاصة على التمتع بالأشياء الصغيرة فى الحياة اليوم.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>هناك احتمال كبير أن تواجه الإجهاد ذا الصلة بالعمل وهذا قد يؤدى الى مشاكل صحية معينة مثل الصداع النصفى أو ارتفاع ضغط الدم، لذا من الأفضل أن تبدأ اليوم ببعض تقنيات مواجهة التوتر والاجهاد للحفاظ على سلامك الداخلي.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>هذا اليوم المثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد اولويات المشروعات التى تعمل عليها، ولا تترك العمل يتراكم عليك وستلاحظ أن لديك طفرة مذهلة من الطاقة ستساعدك على التنظيم والإنجاز.