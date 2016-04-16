8 شروط أساسية لاتباع رجيم البروتين.. اعرفها قبل ما تتبعه

يعد رجيم البروتين من الأنظمة الغذائية المنتشرة بين نجوم هوليوود، نظرا لفاعليته فى التخلص من الوزن الزائد الذى يقاوم جمال الشكل والصحة، لكن هناك مجموعة من الشروط التى لابد أن يلتزم بها من يرغب فى اتباع نظام رجيم البروتين يوضحها تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "best weight loss" وهى.إعلان - Ads إعلان - Ads
شروط رجيم البروتين1. يجب أن يزن الفرد نفسه قبل بداية تنفيذ البرنامج وعند نهاية كل مرحلة فيه، للتأكد من عدد الكيلوجرامات التى فقدها بشكل سليم.
>2. بدء تنفيذ الرجيم يكون بإشراف أخصائى تغذية، نظرا لعدم فاعليته لبعض الأفراد، ما يجعل الطبيب يختار الأفضل لهم.
>3. يسمح لمتبعى النظام بتناول القهوة والشاى بون إضافة سكر.
>4. يمكن إضافة الثوم والبصل والأعشاب أو الخل وعصير الليمون والتوابل لتطعيم الوجبات، حتى لا يشعر متبعى النظام من الملل.
>5. ممارسة الرياضة مهمة وتكون بحد أدنى 20 دقيقة يوميا.
>6. تناول الماء بكميات كبيرة من الخطوات المهمة والمفيدة فى النظام الغذائى لإنقاص الوزن، بحيث لا يقل الماء الذى يشربه الفرد عن 2 لتر يوميا.
>7. لا يفضل تناول العصائر الطبيعية فى مرحلة التثبيت.
>8. الفواكه المسموح بها فى نظام رجيم البروتين هى المشمش، الكمثرى، البرتقال، الجريب فروت، اليوسفى.
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شروط رجيم البروتين1. يجب أن يزن الفرد نفسه قبل بداية تنفيذ البرنامج وعند نهاية كل مرحلة فيه، للتأكد من عدد الكيلوجرامات التى فقدها بشكل سليم.
>
>2. بدء تنفيذ الرجيم يكون بإشراف أخصائى تغذية، نظرا لعدم فاعليته لبعض الأفراد، ما يجعل الطبيب يختار الأفضل لهم.
>3. يسمح لمتبعى النظام بتناول القهوة والشاى بون إضافة سكر.
>4. يمكن إضافة الثوم والبصل والأعشاب أو الخل وعصير الليمون والتوابل لتطعيم الوجبات، حتى لا يشعر متبعى النظام من الملل.
>5. ممارسة الرياضة مهمة وتكون بحد أدنى 20 دقيقة يوميا.
>6. تناول الماء بكميات كبيرة من الخطوات المهمة والمفيدة فى النظام الغذائى لإنقاص الوزن، بحيث لا يقل الماء الذى يشربه الفرد عن 2 لتر يوميا.
>7. لا يفضل تناول العصائر الطبيعية فى مرحلة التثبيت.
>8. الفواكه المسموح بها فى نظام رجيم البروتين هى المشمش، الكمثرى، البرتقال، الجريب فروت، اليوسفى.
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