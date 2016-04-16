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وصول محافظ أسوان ومدير الأمن لموقع حادث قطار أسوان

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وصول محافظ أسوان ومدير الأمن لموقع حادث قطار أسوان وصول محافظ أسوان ومدير الأمن لموقع حادث قطار أسوان
وصل اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، يرافقه اللواء عمرو ناصر مدير أمن أسوان لموقع حادث تصادم قطار vip القادم من أسوان إلى القاهرة بسيارة نقل أمام مزلقان نجع ونس بمركز دراو، وذلك للاطمئنان على المشهد الأمنى وإدارة الأزمة من موقع الحادث.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة فى أسوان، أن حصيلة ضحايا الحادث وصل إلى 8 متوفين وإصابة 8 أخرين، وتم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى ودراو المركزى وكوم امبو المركزى.

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