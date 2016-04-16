حبس 3 عاطلين لحيازتهم 12 ألف جنيه مزيفة بالجيزه

أمرت نيابة أول أكتوبر، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامهم بترويج العملات المزيفة بين المواطنين وحيازتهم مبلغ 12 ألف جنيه مزورة.

واعترف المتهمون عقب القبض عليهم بحيازتهم للمبلغ المالى لترويجه بين المواطنين وأصحاب المحلات، وأنهم يحصلون على النقود المزيفة من أحد عملائهم.

وردت معلومات للمقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، تفيد ترويج كلا من "وليد.ا" وشهرته "الليبيى"، و"حسن.ا"، و"مصطفى.م" عاطلين، العملات الورقية المزيفة بين المواطنين.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن النقيبان أحمد أبو المجد ومحمد علاء معاونى مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 12 ألف جنيه فئة 200 و100 جنيه مزورة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحصولهم على العملات المزيفة من أحد عملائهم لترويجها بين المواطنين، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق

- ضبط 113 ورقة مالية ومحررات رسمية مزورة بحوزة عاطل فى شبرا الخيمة .

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