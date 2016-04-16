"جاد الله الخولى" نقيبا للأطباء البيطريين بالبحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بالبحيرة، فوز الدكتور جادالله الخولى مدير مديرية الطب البيطرى، بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة، حيث حصل على 194 صوتا مقابل 187 للدكتور حمدى حجازى و172 صوت للدكتور محمد حسنى قدرى.

كما أعلنت اللجنة فوز الدكتورة صفاء غربال والسيد السبكى لمقعدى فوق السن، و الدكتور إبراهيم باز والدكتور أحمد طنطاوى على مقعدى تحت السن.

‏يذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطرين بالبحيرة، 2850 طبيبا لهم الحق فى التصويت فى الانتخابات.

بالصور.. بدء عملية فرز الأصوات لانتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

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