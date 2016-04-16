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بيطريين الفيوم تعلن فوز سوزانا أشرف وأحمد مرسى

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بيطريين الفيوم تعلن فوز سوزانا أشرف وأحمد مرسى بيطريين الفيوم تعلن فوز سوزانا أشرف وأحمد مرسى
أسفرت أعمال فرز أصوات الناخبين، لانتخابات نقابة البيطريين بمحافظة الفيوم والتى أجريت الجمعة عن فوز الدكتورة سوزانا أشرف وحصلت على 116 صوت والدكتور أحمد محمد مرسى 74 صوت بمقعدي المجلس تحت 15 سنة.

وفاز الدكتور علي سعد على بمقعد شمال الصعيد في النقابة العامة، والذي يضم محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.

وكانت الانتخابات، أجريت على مقعدي تحت السن فقط، بعدما تم حسم مقعدي فوق السن بالتزكية، لصالح كلا من الدكتور حمدي عبدالعليم، والدكتور سلطان نجاتي، كما تم حسم مقعد النقيب لصالح الدكتور أسامة مخلوف، لعدم تقدم أي مرشحين لمنافسته.


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