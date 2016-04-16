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قافلة دعوية ببرج العرب غرب الإسكندرية لنشر المنهج الأزهرى

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قافلة دعوية ببرج العرب غرب الإسكندرية لنشر المنهج الأزهرى قافلة دعوية ببرج العرب غرب الإسكندرية لنشر المنهج الأزهرى
نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، قافلة دعوية ببرج العرب غرب الإسكندرية وضمت 16 عالما من علماء الأوقاف وعلى رأسها فضيلة الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وفضيلة الشيخ محمد لطفى السباعى مديرالمتابعة وقيادات الدعوة بالأوقاف.

وبدأت القافلة بأداء خطبة الجمعة التى تناولت ضرورة تشجيع المنتج الوطنى وتفضيله على غيره من المنتجات وكذلك تشجيع الاقتصاد القومى المصرى ودفع عجلة العمل والإنتاج و تفاعل رواد المساجد مع العلماء و طالبوا بالمزيد من القوافل الدعوية بهذه القرى التى تحتاج إلى علماء الأوقاف والمنهج الأزهرى الواضح والمعتدل.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية فى بيان تكرار القوافل تلبية لرغبة أهالى وشباب قرى ومدينة برج العرب.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، يولى اهتماما خاصا بتوجيه القوافل الدعوية الى مدينة برج العرب ومدينة العامرية لإبعاد أصحاب الأهواء والأفكار المتشددة والمسمومة والدخيلة على الإسلام وذلك بصفة منتظمة.

تأتى القافلة ضمن القوافل الدعوية التى تنظمها مديرية الأوقاف بالإسكندرية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ جابر طايع يوسف وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الدينى.


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