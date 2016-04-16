الدفع بسيارت لنقل المياه للمواطنين بالعريش بعد فشل إصلاح خط التغذية الرئيسى

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم السبت توفير فناطيس لنقل المياه للمواطنين فى الأحياء المختلفة، بعد تواصل انقطاعها على إثر عطل فى خط المياه الرئيسى الناقل للمياه من محطة مياه القنطرة لشمال سيناء.

وقال المهندس محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش إنه تم بالتنسيق مع شركة المياه لتبدأ من صباح اليوم السبت عمليات نقل المياه للأحياء بالتنسيق مع رئيس كل حى ومتابعة مجلس المدينة.

من جانبه كشف مصدر بشركة المياه بشمال سيناء، أنه حال إصلاح الأعطال فى الخط المتعرض للكسر مرة أخرى فى مكان آخر على امتداده من القنطرة حتى العريش، وهو ما أعاق ضخ المياه من جديد وجار الدفع بفرق فنية لإصلاح العطل.

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