كوبر يتحدث عن باسم مرسي ويُجيب.. لماذا اعتمد على تريزيجيه

تحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن باسم مرسي مهاجم الزمالك و"لماذا لم يضمه للمنتخب في الفترة السابقة".

مصر على أعتاب العودة إلى أمم إفريقيا من جديد بعدما بات تأهل المنتخب مضمون وبنسبة 99%. ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة السابعة بفارق خمس نقاط عن نيجيريا، وست نقاط عن تنزانيا.

وأمام نيجيريا في المواجهتين الحاسمتين، غاب باسم مرسي عن صفوف المنتخب كما شارك محمود حسن "تريزيجيه" كأساسي رغم قلة مشاركته مع ناديه أندرلخت. فلماذا؟

يُجيب كوبر: "باسم مرسي قدم مع المنتخب أداء رائع جدا خلال تواجده".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "ولكن في تلك اللحظة - قبل مواجهتي نيجيريا - كان مروان محسن أفضل".

وأوضح "اختياري لمروان كان لأنه أفضل من باسم مرسي في تلك اللحظة".

وأكمل حديثه قائلا: "إلى جانب حدوث أكثر من أزمة ومشكلة لباسم مرسي وقتها خارج الملعب".

وأكد كوبر أنه "أبدا أبدا ليس لديه أي نية سيئة تجاه أي لاعب".

تريزيجيه

ولماذا شارك تريزيجيه رغم عدم مشاركته مع أندرلخت؟ أجاب مدرب منتخب مصر: "بالنسبة لي، تريزيجيه لاعب رائع جدا جدا جدا".

"فكرت أنه من غير المعقول أن نفقد جهود تريزيجيه في المنتخب".

وتابع "بالطبع أتمنى أن يشارك أي لاعب من اختياراتي بشكل مستمر مع فريقه. ولكن أوقات عديدة يكون الاعتماد على ما أراه من اللاعب في المعسكر وبالمباريات الودية مع المنتخب".

وواصل "رامي ربيعة انضم إلى المنتخب وقت عدم مشاركته مع نادي سبورتنج لشبونة، لأنني رأيته وأعجبت بما قدمه في السابق وقلت لنفسي، لأراه أمامي في المعسكر".

وأتم "في النهاية من الممكن أن أكون مخطئا في اختياراتي. هذه هي كرة القدم. الجميع يرتكب الأخطاء بكل تأكيد".