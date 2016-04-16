لاعبو الأهلي يروون لـ في الجول تفاصيل أزمة رمضان ولاعب إنبي.. ' رامي صبري بريء '

أكد رمضان صبحي جناح الأهلي أن الأزمة التي نشبت بين شوطي مباراة إنبي لم تكن بسبب رامي صبري مدافع الفريق، بل زميله صلاح سليمان.

وكانت تصريحات لرمضان صبحي قد نشرت عبر الموقع الرسمي قيل فيها إن رامي صبري سب نجم الأهلي بالأم مرتين فقام بالرد عليه.

لكن رمضان قال عبر FilGoal.com عقب المباراة: "ليس لدي أي مشكلة مع أي لاعب، وأحترم كل لاعبي إنبي".

وأضاف "ما شاهده الجمهور عبر الشاشات من مشادة مع رامي صبري كانت كرة عادية أمر يخص اللعب فقط واحتكاك طبيعي".

ثم استدرك "لكن الأزمة الحقيقية هي أنني فوجئت بصلاح سليمان بعد الشوط الأول يوجه إلي سباب بألفاظ خادشة وسب بالأم فقمت بالرد عليه".

وتابع "السباب كان على مرآى ومسمع من الحكم وفوجئت بأنه طردني مع انطلاق الشوط الثاني".

واستكمل الأهلي الشوط الثاني بـ10 لاعبين ونجح في تسجيل هدف ثان ليرفع رصيده في الصدارة إلى 53 نقطة.

أحمد فتحي

وأكد أحمد فتحي لاعب وسط الأهلي لـFilGoal.com ما قاله رمضان صبحي.

وأضاف "رامي صبري بريء، كنت أقوم بدوري في الملعب ولم أكن قريبا لكن أزمة بين الشوطين كانت مع صلاح سليمان".

مؤمن زكريا

كما أكد مؤمن زكريا الذي سجل الهدف الثاني للأهلي من ركلة حرة ارتطمت في رأس صلاح عاشور أن رامي صبري لم يخطيء في حق رمضان صبحي.

وأضاف مؤمن لـFilGoal.com: "رامي صبري لم يفعل شيء والأزمة كانت مع صلاح سليمان".

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طرد رمضان صبحي