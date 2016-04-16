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وزير الرى يعلن وضع برنامج زمنى للقضاء على التعديات ينتهى 2017

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وزير الرى يعلن وضع برنامج زمنى للقضاء على التعديات ينتهى 2017 وزير الرى يعلن وضع برنامج زمنى للقضاء على التعديات ينتهى 2017
أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وضع برنامج زمنى لإزالة جميع المخالفات والتعديات على امتداد النيل من أسوان وحتى دمياط ورشيد، وجميع الترع والمصارف بنسبة 100%، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، بعد أن تم حصرها، ووضع خطة للانتهاء منها فى عام 2017.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتم التنسيق والتعاون بشكل متكامل بين وزارتى "الرى والداخلية" لسرعة التصدى للمخالفات والتعديات بشكل فورى، مشيراً إلى ضرورة أن يتم إزالة التعديات على نفقة المتعدى، حيث سيتم تجهيز حملة "كبرى" لإزالة التعديات على نهر النيل فى القاهرة الكبرى

و تقوم وزارة الداخلية بإتاحة أرقام تليفونات لوزارة الرى ممثلة فى قطاع حماية النيل للإبلاغ الفورى حال رصد أى مخالفة أو تعدى على مجرى نهر النيل، كما تقوم شرطة المسطحات المائية بإيقاف التعدى والتحفظ على موقع المخالفة حال الإبلاغ عن وقوعها، بالإضافة إلى توزيع منشور على جميع مأمورى أقسام الشرطة بسرعة التعامل مع بلاغات مهندسى وزارة الرى فور الإبلاغ عن وقوع أو رصد مخالفة تعدى أو تلوث.


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