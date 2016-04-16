بالأسماء.. ضبط 20 من قيادات الإخوان بالبحيرة لتورطهم فى قضايا عنف

شنت، قبل قليل، إدارة البحث الجنائى بالبحيرة بإشراف اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث، وبرئاسة العميد خالد عبدالحميد رئيس المباحث، بالتنسيق مع فرعى الأمن العام والأمن الوطنى وبمشاركة عناصر من قوات أمن البحيرة والأمن المركزى، حملة أمنية مكبرة على العناصر الإخوانية الهاربة والمطلوب ضبطها وإحضارها على ذمة قضايا بمعرفة النيابة العامة، حيث تمكنت تلك القوات من ضبط 20 من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية .

ضمت قائمة المتهمين كل من "محمد إبراهيم حسن حسن البربرى" مدرس ومقيم بندر كوم حمادة، “سرحان محمد فتحى رياض حمودة “ مدرس ومقيم قرية البلاكوس كوم حمادة“ من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 5227/2016 إدارى مركز كوم حمادة “تحريض على أعمال العنف والتظاهر".

كما تم ضبط “طارق محمود محمود أبو العلاء“ مدرس، “جمال الدين سعيد على حسن الكنجة“ موظف، “عمر مجدى إبراهيم على أبو عمر، “صابر بسيونى على إبراهيم“ موظف، عبد العزيز أحمد عبد الوهاب ودن“ صاحب محل أسماك، وجميعهم ومقيمين بندر ايتاى البارود “من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى“..المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 6126/2016 إدارى مركز إيتاى البارود “تحريض على التظاهر والعنف".

وتم ضبط “سامى رجب رجب محمد مصرى“ مدرس ومقيم محلة فرنوى، "خالد أنور بكر الشريف“ موظف ومقيم قرية مستناد دائرة مركز شبراخيت، "أحمد محمد عبد الرحمن غازى“ محاسب ومقيم بندر شبراخيت، "يسرى محمود سعد بركات“ مدرس ومقيم قرية لقانة دائرة المركز من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى، المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 2014/2016 إدارى مركز شبراخيت “تحريض على التظاهر والعنف".

وأخيرًا تم ضبط “إسماعيل زهدى إسماعيل الزهانى"، و“فيصل محمد بدوى عبد العزيز“ موظف ومقيما قرية الملقا مركز كفر الدوار، “عبد الرحمن جمال عبد الناصر محمد“، ومقيم منشية الزقم مركز كفر الدوار، “خالد عبد العزيز أحمد داود“ مدرس، “عمر عبد الرحمن أحمد أحمد عبد الله“ ومقيما السعرانية قسم كفر الدوار، “عبد الله حسن محمود عبد الله“، ومقيم الحدائق قيم كفر الدوار، “مصطفى على زكى على“ موجه بالتربية والتعلم ومقيم سيدى شحاتة قسم كفر الدوار، “هشام محمد عبد ربة شعبان “ محاسب ومقيم السناهرة قسم كفر الدوار، "أحمد حسن عبد الفتاح محمود“ مدرس ومقم المقمورة قسم كفر الدوار؛ من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى، المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 2575/2016 إدارى مركز كفر الدوار “تحريض على التظاهر والعنف".