محمد غنيم: الرئيس لا يقصد بحديثه عن قوى الشر "المعارضة"

قال الدكتور محمد غنيم، عضو المكتب الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن قوى الشر التى تطرق لها الرئيس خلال خطاباته، وأكد أنها تسعى لترويج الشائعات لا يقصد بها المعارضة، فليس كل من يعارض موقفاً سياسياً أو قرار يصبح من قوى الشر.

وأضاف عضو المكتب الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، لـ"اليوم السابع"، أن ما يعرفه من حديث الرئيس عن قوى الشر هم جماعة الإخوان التى تسعى بشكل مستمر لنشر الفتن ولا يعلم أحد غيرهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال فى خطابه الأخير " أنا بحذركم إن اللى بيتعمل ضدنا هو محاولة لتدمير كل معنويات الدولة، خلوا بالكم من ده كويس، لأنهم بيقولوا هنهدم إرادتكم، لكن هم مش عارفين إننا شعب مقاتل".

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