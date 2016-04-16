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"مرور القاهرة": حواجز حديدية بمحيط أعمال إنشاء محور روض الفرج

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"مرور القاهرة": حواجز حديدية بمحيط أعمال إنشاء محور روض الفرج "مرور القاهرة": حواجز حديدية بمحيط أعمال إنشاء محور روض الفرج
وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، حواجز حديدية بمحيط أعمال تطوير بمنطقة شبرا لاستكمال مشروع روض الفرج، لحين انتهاء شركة المقاولون العرب من تلك الأعمال لمدة 8 أشهر فى الفترة المحددة لها، مع وضع كافة المساعدات الفنية للمنطقة و لمنع الحوادث المرورية.

وأكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال بشارع سعد سليم بداية من شارع شبرا، على أن ترفع الجزيرة الوسطى لشارع سعد سليم للمتجه من نفق عبود والقادم إلى النفق بعرض 2 متر، بالإضافة إلى رفع الجزيرة حتى مدرسة جلال فهمى بشارع سعد سليم، على أن يتم العمل بمنتصف الشارع "الجزيرة الوسطى"، وتنفذ الأعمال شركة المقاولون العرب.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، وكذلك وضع العلامات الإرشادية والأقماع للعمل على تسيير الحركة المرورية، مع استخدام كافه المساعدات الفنية أثناء الأعمال، مع متابعة الحركة المرورية بمحيط الأعمال، والعمل على إزالة أى عوائق مرورية.


>كاميرات مراقبة لرصد أى معوقات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محور روض الفرج

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