"صحة أسوان": ارتفاع ضحايا "حادث القطار" إلى 7 قتلى و7 مصابين

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن حصيلة حادث تصادم القطار بسيارة أجرة أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين تم نقلهم الى مستشفيات دراو المركزى وأسوان الجامعى.

من جانبه، أرجع اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، سبب الحادث إلى تعطل فرامل سيارة الأجرة أمام مزلقان نجع ونس بمركز دراو مما تسبب فى اقتحام السيارة للحاجز الحديدى للمزلقان والاصدام بمؤخرة القطار "رقم 989 vip" المتحرك من أسوان فى طريقه إلى القاهرة، مما أدى الى خروج عربة القطار عن القضبان.

مصرع شخص وإصابة 6 فى تصادم قطار بسيارة أجرة فى أسوان

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ننشر أول صور لتصادم قطار أسوان بسيارة أجرة بعد خروجه عن القضبان

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