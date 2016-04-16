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نظر استئناف النيابة على براءة الفنانة غادة إبراهيم بقضية آداب اليوم

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نظر استئناف النيابة على براءة الفنانة غادة إبراهيم بقضية آداب اليوم نظر استئناف النيابة على براءة الفنانة غادة إبراهيم بقضية آداب اليوم
تنظر محكمة جنح مستأنف دار السلام، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد حمدى، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، ثانى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة والقاضى ببراءة الفنانة غادة إبراهيم من الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وشهدت الجلسة الماضية تغيب الفنانة غادة إبراهيم وباقى المتهمين عن الحضور.

وكانت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار جمال الجباوى، قد نظرت فى 26 مارس أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة على براءة الفنانة غادة إبراهيم من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.


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