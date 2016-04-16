أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم برج الدلو السبت 16/4/2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم برج الدلو السبت 16/4/2016 برج الدلو حظك اليوم برج الدلو السبت 16/4/2016

على الصعيد المهني:
>

عندما تجد أن الدخل الذى تحصل عليه من العمل كبير نسبياً فأنت بحاجة إلى استثمار هذا المال، حتى تمتلك فيما بعد المشروع الخاص بك، ربما تشعر بالتعب جراء ذلك فى بداية الأمر وبأنك تأتى على نفسك وتحرمها من بعض الأشياء، لكن الحقيقة أنك سترتاح فيما بعد، وستتخلص من أى قيود .

على الصعيد العاطفى:
>

الحياة بشكل عام والعلاقات بشكل خاص تحتاج إلى تدبير بعض المفاجئات كى لا يشعر الناس بالملل والروتين فيها، لذلك عليك العمل على تحضير بعض المفاجئات وبدون أى مناسبة لشريك حياتك حتى تبث الروح فى العلاقة من جديد.

برج الدلو على الصعيد الصحى:
>

عندما تتبع نظاماً غذائياً ربما يحتاج لبعض الوقت حتى تظهر النتيجة، لكنك فى المقابل ستسعد كثيراً بهذه النتيجة، فلا تيأس من البداية، ولكن ثابر حتى تصل إلى ما تريد.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>

عندما تشعر أن كثير من الأشياء غير واضحة لديك، وأنك لا تعرف تحديداً ماذا تريد، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى الجلوس مع ذاتك وإعادة تقييم هذه الأمور، يمكنك الذهاب فى نزهة للاسترخاء والقدرة على التفكير بجدية فى الأمور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى