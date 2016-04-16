حظك اليوم برج الجدى السبت 16/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

> إذا كنت من أصحاب المناصب القيادية فى عملك فمن المتوقع أن تتلقى فرصًا وظيفية أفضل من التى تعمل بها الآن، أمامك آفاق مستقبلية أفضل بكثير ومن الأفضل أن تفكر بهذه الفرص قبل فوات الأوان. على الصعيد العاطفي:

> تستطيع أن تقنع حبيبك بأى شيء اليوم، فأنت تتمتع اليوم بسحر مضاعف يجعله يوافق على أى شيء تطلبه منه، لذا حان وقت طرح القضايا المؤجلة التى كنت تخشى مصارحته بها. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> هذا الوقت المثالى لبدء نظام صحى صارم، تحتاج إلى فهم أن الجسم السليم أمر ضرورى للاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد ممكن، وبشكل عام أنت فى صحة جيدة لكن تحتاج إلى المزيد من الاهتمام بنمط حياتك. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> ستحصل بسهولة على العديد من الفرص لاستكمال مشاريع شخصية وعملية لم تكتمل فى الوقت المحدد، وستتمتع بقدرة فريدة على حل المشكلات بسرعة، اليوم مثمر بالنسبة لك وناجح للغاية.

شبكةعيونالإخبارية

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