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حظك اليوم برج السرطان السبت 16/4/2016

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حظك اليوم برج السرطان السبت 16/4/2016 حظك اليوم برج السرطان السبت 16/4/2016

على الصعيد المهني:
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عندما تحسن علاقتك بزملاءك فى العمل، فهذا من شأنه أن يزيد شغفك به، وأن يحمسك على الذهاب إليه، ولكن كلما كانت علاقتك بهم سيئة ساد التوتر فى العمل، وشعرت أنه حمل ثقيل على قلبك أن تذهب إليه يومياً، حاول أن تعالج هذا الأمر، فالمشاحنات لا تؤدى لشىء سوى التوتر والقلق.

على الصعيد العاطفى:
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الحب من طرف "واحد" مأساة متكاملة، لذلك عليك حسم أمورك، واتخاذ قرار إما بمصارحة من تحب، أو الابتعاد عنه تماماً، لكن ما يحدث غير ذلك فليس سوى تضييعاً للوقت، وللعمر، لا تسير خلف وهم، ولا تلاحق سراباً.

برج السرطان على الصعيد الصحى:
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عليك الاهتمام بلياقتك البدنية وصحتك، وذلك بممارسة الرياضة وشرب الكثير من المياه، واتباع نظام غذائى، والابتعاد قدر الإمكان عن تناول الوجبات السريعة، وستجد فارق كبير فى لياقتك البدنية عندما تواظب على كل هذه العادات البسيطة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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الرتابة والملل فى الحياة تنتج من الروتين ولذلك تحتاج إلى مجاهدتها بالقيام ببعض التغييرات فيها من وقت لآخر، وتغيير طريقة تفكيرك، والتعرف على أصدقاء جدد، كل ذلك يعطى طعماً آخر للحياة ويجعلك تكتشف شخصاً جديداً بداخلك باستمرار.

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مصر 365

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