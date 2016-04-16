حظك اليوم برج الأسد السبت 16/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> هنا عدد من الفرص المختلفة تطرح أمامك اليوم وكنت بدأت تشعر بالإرهاق والارتباك بعض الشيء والعجز عن تحديد اى اتجاه تأخذه، احرص على ألا تسمح لهذا التردد بأن يشلك وتحرك الآن فإن فعلتها الآن بإمكانك أن تغير تمامًا المستقبل المالى الخاص بك، والعمل السريع والحاسم هو ضرورة من اليوم. على الصعيد العاطفي:

> اذا كنت داخل علاقة ستكون قادرًا اليوم على أن تحسم قرارك بشأنها اما تنهيها بشكل حاسم وإما تأخذها لمستوى أعلى خاصة أن هناك تحول فى طاقة الكواكب اليوم يدفعك نحو إعادة تقييم علاقتك فى ضوء جديد برج الأسد على الصعيد الصحي:

> السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح أيضًا، ومن الضرورى أن تتعرف على هذا الرابط بين صحتك وسعادتك توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> شخص مسن يمنحك اليوم غذاءًا للفكر، ويساعدك على التخطيط وتحديد اولوياتك وأن تقوم بدورك وتحافظ على هدوءك وتتعلم الصبر. استفد لأقصى درجة من مقابلته فقد تمنحك مكاسب غير متوقعة.

شبكةعيونالإخبارية

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