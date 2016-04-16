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حظك اليوم برج العقرب السبت 16/4/2016

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حظك اليوم برج العقرب السبت 16/4/2016 حظك اليوم برج العقرب السبت 16/4/2016

على الصعيد المهني:
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عندما تجد صعوبة فى تحقيق التوازن بين دخلك، ونفقاتك فعليك إذاً البحث عن وظيفة ثانية لزيادة دخلك، وهذا يستوجب منك البحث عن وظيفة تلائم الساعات المتبقية لك من عملك، إلى جانب عملك الأساسى، هذا هو الحل الوحيد إلى أن تجد وظيفة أخرى قادرة على سد احتياجاتك ونفقاتك.

على الصعيد العاطفى:
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كأى علاقة عاطفية تحتاج إلى الاهتمام، حتى تنمو ولا تذبل أو تموت، إذاً عليك أنت الآخر أن تهتم بشريك حياتك، وتبث الروح فى علاقتكما، حتى لا تندم فيما بعد أنك تسببت فى ضياعه.

برج العقرب على الصعيد الصحى:
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تناولك للوجبات السريعة قد يصيبك بوعكات صحية، لذلك عليك الابتعاد تماماً عنها، واتباع نظام غذائى يُريح معدتك، ويساعدك على الشعور بالتحسن رويداً رويداً، شرب المياه كذلك يساعدك على الشعور بأنك أفضل حالاً، فهو يقضى على مشاكل عسر الهضم.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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عليك استغلال قدراتك للحد الأقصى، فالكسل لا يؤدى سوى للفشل، عليك تنمية هذه القدرات فبعض الناس يعانون من عدم وجود مهارات كثيرة لديهم، لكنهم يجتهدون فى المقابل، وبناءً عليه يصلون إلى ما يريدون.

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مصر 365

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