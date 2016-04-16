برج العذراء حظك اليوم السبت 16/4/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

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تتعامل مع الأوضاع على إنها الأهم و الأخطر فى هذه المرحلة بالرغم من أن هذه الأوضاع حالياً هى الأهدى منذ فترة طويلة، تحاول إثبات نفسك وتواصل التحدى لعدد من الظروف التى تعتقد إنها ستعرقلك، انت من الشخصيات التى تأبى الفشل وتكرهه لذلك حاول أن تطبق قواعدك فى الوصول للنجاح، أثبت على موقفك ولا تدع المحيطين بك يحاولون احباطك.تحاول دائماً منع نفسك من العودة إلى ذكريات قديمة تأخذ إلى أيام مضت، فطبيعة مولود العذراء تشتاق دائماً إلى كل ما هو عزيز عليها، لكن الأجواء الحالية سريعاً ما تفيقك من هذه الحالة التى تسبح فى خيالها لفترات طويلة، الأحلام مفيدة فى بعض الأحيان لكن أن تكون هذه الأحلام حقيقة أفضل من أن تظل عالقاً بأوهام تضيع من وقتك.التفكير فى المشكلات الشخصية يأخذ قدر كبير من تفكيرك ولذلك تشعر دائماً بالإرهاق الذهن، وتجد نفسك فى حالة دائمة إلى النوم لساعات كافية حتى تستعيد قدر من نشاطك وقوتك الذهنية، وتتمكن من التفكير فى الناحية المهنية بشكل منظم بعيداً عن التفكير الفوضوى العشوائى.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش يوماً مليئاً بالتحدى و الإصرار على المثابرة خلف طموحاته العملية التى لا حدود لها، فطبيعة مولود العذراء تحب أن تثبت نفسها دائماً و تخشى الوقوع فى الفشل، ولذلك نجد أن مولود العذراء يتطلع دائماً إلا ما هو أفضل