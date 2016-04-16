حظك اليوم برج الجوزاء السبت 16 أبريل

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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الوضع يسوء يومًا بعد يوم فى العمل، من الأفضل أن تتخذ احتياطاتك وتبحث عن فرصة عمل أخرى سواء داخل المجال الذى تعمل فيه أو خارجه، ربما تضطرك ظروفك المادية والمهنية إلى اتخاذ مواقف لا تتناسب مع شخصيتك، لكن يجب التمهل قبل البدأ فى إتخاذ أى قرار.حالتك العاطفية فى أكثر الظروف سوءً الآن، فمنذ الفترة الماضية حدثت مشكلات كثيرة بسبب كثرة الشك بينكما، لا يمكن لأى علاقة أن تستمر فى ضوء هذه الأجواء المتوترة، لذا ينبغى عليك أن تقرر ماذا تريد بشأن هذه العلاقة.قد يخبرك طبيبك اليوم بأنه من الضرورى إجراء عملية جراحية لك، لا تخشى معالجة الشئ الذى يسبب لك الآلام، فتحمل الألم لساعات أفضل من تحمله طوال الوقت، يجب أن تلتزم بتعليمات الطبيب فى تناول الغذاء الخاص بك، حتى لا تحدث مضاعفات.تحتاج إلى الجلوس مع أحد قريب لك، للتحدث فى الكثير من المشاكل التى واجهتك طوال الفترة الماضية، أنت تحتاج إلى هذا الأمر بشكل كبير الأن؛ لذا لا مانع من الاتصال بأحد من أصدقائك المقربين.