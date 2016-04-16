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حظك اليوم برج الحوت السبت 16 أبريل

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حظك اليوم برج الحوت السبت 16 أبريل حظك اليوم برج الحوت السبت 16 أبريل

على الصعيد المهنى:
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السيطرة على المهام الموكلة إليك فى عملك باتت ضعيفة، لذا انتبه إلى هذه الفترة جيدًا قبل أن تتخذ أى قرار يزيد من حجم المأزق الآن، حاول أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد، كى تحصل على النتيجة التى كنت تطمح بها فى عملك منذ فترة كبيرة.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:
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هدية مفاجأة ستأتى لك من صديق قديم، ربما تدل هذه الهدية على دلالة معينة وهى رغبته فى الاعتراف لك بحبه، لكنه يخشى رد فعلك الذى يكون صادمًا فى الغالب، ربما صار لزامًا عليك أن تحدد هل تريد الدخول فى علاقة عاطفية الآن أم لا، بدلا من التردد.

برج الحوت على الصعيد الصحى:
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آلام فى معدتك ستضطرك للذهاب إلى طبيب لأخذ استشارته، يجب أن تمتنع عن إتباع العادات الغذائية الضارة التى تمارسها مثل تناول الأطعمة السريعة من مصادر غير موثوق منها، ما قد يؤثر سلبًا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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لا تحاول الاقتراض من أحد لدخول مشروع جديد أنت لم تستطع أن تحكم عليه بالفشل أو النجاح، ربما تعجز عن سداد المبلغ الذى اقترضته بعد ذلك فتقع فى مشاكل كثيرة، قبل أى شئ حاول أن تحدد نسب ربح كل مشروع وخساراته.

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مصر 365

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