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برج القوس حظك اليوم السبت 16/4 /2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 16/4 /2016 برج القوس حظك اليوم السبت 16/4 /2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>التفكير الدائم فيما وراء الأحاديث الجانبية والكلمات التى تستمع إليها من الزملاء المحيطين، يستغرق كثيراً من وقتك فى التفكير، ويضيع قدراً من طاقتك الذهنية، اترك هذه الأفكار، وضع تركيزك فى رسم خطط معينة فى العمل لتساعدك على إنجاز مهام محددة حتى لا تجد نفسك تضع أفكار كثيرة ولا تستطيع تنفيذها بسبب انشغالك فى أشياء آخرى بعيدة عن العمل.

برج القوس على الصعيد العاطفى:


>التوصل إلى حلول حقيقية فى المشكلات التى تواجهك مع شريك حياتك بسبب عدم توافق الطباع التى تؤدى إلى سوء تفاهم دائم بينكم، حاول أن تستوعب أن الأشخاص لهم طبائع مختلفة، ويجب أن تتعامل معها بشكل أكثر مرونة فلا تتوقع أن الجميع يفكرون بنفس طريقتك، وينفعلون مثلما تنفعل القدرة على التأقلم مع الأشخاص هى من توطد العلاقات.

برج القوس على الصعيد الصحى:


>البحث الدائم عن المشكلات الصحية والجرى وراء أسلوب علاجها يزيد من احساسك الدائم بوجود مشكلات مرضية، لذلك حاول أن تتعامل بشىء من التوازن فى الأزمات المرضية فلا تهول من مشكلات صغيرة، ولا تقلل من مشكلات هى كبيرة فى الأساس.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة مشوشة فى حياته، خاصة أن هناك عدد من الأحاديث الجانبية تستحوذ على فضوله و تزيد من تشويش أفكاره، لذلك يجب أن يترك مولود القوس جزء من فضوله الزائد ويتعامل من الأمور المهنية بشىء من الاهتمام أكثر من ذلك

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مصر 365

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