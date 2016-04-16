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حظك اليوم برج الميزان السبت 16 أبريل

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حظك اليوم برج الميزان السبت 16 أبريل حظك اليوم برج الميزان السبت 16 أبريل

برج الميزان على الصعيد المهنى:


>مؤشرات إيجابية فى عملك تدل على احتمال ترقيتك فى عملك خلال الأسابيع المقبلة، الفترة الماضية بذلت جهدًا كبيرًا وحاولت أن تجمع بين عدة أشياء فى عملك؛ لذا فإن هذا الاجتهاد الذى بذلته ستظهر نتائجه قريبًا جدًا، لا تلتفت إلى أحاديث أحد عن عملك.
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>برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>كنت قد تناقشت مع شريكك بشأن مشكلة ما وتطور الأمر بينكما حتى وصل إلى الخصام، لا تحاول الاستمرار فى تلك المشاكل مع شريكك، فربما يصيبه الملل وتصل الأمور إلى ما لا ترغب به، هدية مفاجأة لشريكك قد تحسن كثيرًا من علاقتكما ببعضكما.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>ستقرر اليوم ممارسة الرياضة بشكل يومى الفترة القادمة، السمنة التى عانيت منها الفترة الماضية واثرت على صحتك بشكل سلبى جعلتك تشعر بقيمة الرياضة الآن، حاول التوفيق بين إيجاد وقت للرياضة وإيجاد وقت لراحتك أنت.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>الوقت قد حان لبناء منزل بجزء من الأموال التى قد جمعتها طيلة الفترة الماضية، من أكثر الصفات السيئة بك هى أنك تقوم بإنفاق الأموال على أشياء غير مفيدة، لذا لا تحاول تكرار هذا الأمر مجددًا وحاول استغلال هذه الأموال فى شىء مفيد.

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مصر 365

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