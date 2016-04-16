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ضبط محل غير مرخص يبيع قطع غيار سيارات مغشوشة بالأزبكية

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ضبط محل غير مرخص يبيع قطع غيار سيارات مغشوشة بالأزبكية ضبط محل غير مرخص يبيع قطع غيار سيارات مغشوشة بالأزبكية
ألقت مباحث شرطة والتجارة بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص وبحوزته 856 قطعة غيار مغشوشة بالأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محال لقطع غيار السيارات وغير مرخص بنطاق دائرة قسم شرطة الازبكية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المهربة جمركيًا مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة ولصق شهادات بيانات على المنتج النهائى مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط صاحبه وبحوزته 856 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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مصر 365

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