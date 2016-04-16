حجز 5 بودى جاردات ومتعهد حفل "حماقى" 24 ساعة بتهمة ضرب ضابط مفرقعات

حجزت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار إسلام المنشاوى، 6 بودى جاردات ومتعهد حفلات المطرب محمد حماقى 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث حول اتهامهم بالتعدى على ضابط مفرقعات بالجيزة، أمس، أثناء تأمينه حفل المطرب.

ووجهت النيابة العامة لهم تهمة السب والقذف والضرب والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، فيما أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكان 5 بودى جاردات ومتعهد حفل "حماقى" تعدوا أمس على ضابط شرطة بإدارة المفرقعات بالضرب المبرح، عقب معاتبته لهم على تحطيم البوابات الإلكترونية فى الحفل الذى أقامه المطرب "حماقى" بمدينة 6 أكتوبر، وأصيب الضابط بإصابات بالغة فى الوجه، وألقى القبض على 5 متهمين، بينما فر المتهم السادس هاربًا.

وتلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض ضابط شرطة بإدارة المفرقعات يدعى الرائد "أسامة محمد رجب" للاعتداء بالضرب من جانب مجموعة من الأشخاص خلال تأمينه لحفل "حماقى"، فأمر بضبط المتهمين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة العميد محيى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وتبين تشاجر 6 بودى جاردات بحفل المطرب محمد حماقى بإحدى الجامعات الخاصة مع موظفى الجامعة، لرفضهم الخضوع للإجراءات المتبعة.

- بودى جاردات الشركة المنظمة لحفل"حماقى"يعتدون بالضرب على ضابط بأكتوبر"تحديث"