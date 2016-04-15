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مصرع 7 وإصابة 6 في حادث تصادم بين قطار وسيارة نقل جماعي في أسوان

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مصرع 7 وإصابة 6 في حادث تصادم بين قطار وسيارة نقل جماعي في أسوان مصرع 7 وإصابة 6 في حادث تصادم بين قطار وسيارة نقل جماعي في أسوان

وقع مساء اليوم الجمعة، حادث تصادم بين قطار vip بسيارة نقل جماعي أمام منطقة “نجع ونس” التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان؛ مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا جاري حصره.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان الدكتور إيهاب حنفي في مداخلة هاتفية علي سي بي سي إكسترا، ان الحادث أسفر عن مصرع 7 وإصابة 6 أشخاص.

وكان مدير أمن أسوان اللواء عمر أحمد ناصر قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة نقل جماعي.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد كشفت التحريات الأولية أن القطار كان قد انطلق من أسوان وفي طريقه إلى القاهرة، حيث تصادم مع سيارة نقل جماعي كانت في طريقه؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

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