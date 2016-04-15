أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

حقيقة جمال انجلينا جولي الذي لا يزول

Google+ Print

انتشرت صور انجلينا جولي قبل وبعد المرض، وتكاثرت التعليقات حول حقيقة مرضها وأثره على جمالها. وقد سلطت الوسائل الاعلامية الضوء على رجلي ويدي انجلينا التي بدت نحيفة جداً. اضافة الى تغير شكل وجهها اثر الضعف.

قد يعجبك : خلطة طبيعية لـ تبييض الأظافر بالفيديو

لكننا لن نتوقف عند هذه النقطة بل نكتفي بتمني الصحة لهذه النجمة التي تحولت الى رمز للجمال الحقيقي الذي ينبع من الداخل ويتضح بالأعمال والخدمات.
بالرغم من كل التغيرات الخارجية تبقى جولي صورة حقيقية للجمال الذي لا ولن يزول.

 

تابعي أيضاً:

فوائد الفازلين للوجه ستفاجئك!

خلطات تبييض اليدين في المنزل

7 عمليات تجميل يمكنك إجراؤها في المنزل

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا