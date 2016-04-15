حقيقة جمال انجلينا جولي الذي لا يزول

انتشرت صور انجلينا جولي قبل وبعد المرض، وتكاثرت التعليقات حول حقيقة مرضها وأثره على جمالها. وقد سلطت الوسائل الاعلامية الضوء على رجلي ويدي انجلينا التي بدت نحيفة جداً. اضافة الى تغير شكل وجهها اثر الضعف.

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لكننا لن نتوقف عند هذه النقطة بل نكتفي بتمني الصحة لهذه النجمة التي تحولت الى رمز للجمال الحقيقي الذي ينبع من الداخل ويتضح بالأعمال والخدمات.

بالرغم من كل التغيرات الخارجية تبقى جولي صورة حقيقية للجمال الذي لا ولن يزول.

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