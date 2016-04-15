بياض الثلج والحماية والشباب عناوين لمجموعة كريمات لوكسيتان

في أجواء يوم مشمس، فاح عبير أزهار الإيمورتيل الطبيعيّة، في باحة متحف سرسق في الأشرفيّة؛ إنها العلامة الطبيعيّة والمميّزة لوكسيتان L’occitane، التي دعت نخبة من الوجوه الصحافية لإطلاق مجموعة كريمات بتركيبة زهرة الإيمورتيل، التي تحارب التجاعيد وتحافظ على نقاء ونضارة البشرة، وجديدها هذه المرة كان كريمات divine مع حماية من الشمس لتنعمي بصيف مميّز ولتحافظي على بشرتك. كذلك أطلقت هذه الماركة مجموعة كريمات لتبييض البشرة والمحافظة عليها.